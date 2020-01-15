Улан-удэнцев просят оценить плитку из отходов

Экспериментальная плитка уложена у Гостиных рядов
С 15 января в Улан-Удэ на сайте «Активный горожанин» запущено народное голосование, чтобы узнать мнение жителей относительно уложенной у Гостиных рядов тротуарной плитки из отработанных отходов.
В декабре прошлого года в качестве эксперимента ею был вымощен участок в 20 квадратных метров
. Плитку безвозмездно предоставил ООО «Республиканский центр переработчиков отходов».
- Мы хотим спросить у горожан нравится ли им внешний вид плитки, оценивают ли они ее как скользкую или нет? - пояснили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
В производстве плитки используются отходы со всего города, которые идут в переработку на мусоросортировочной станции.
Голосование проводится по ссылке https://ag.u-ude.ru/pollingList/otsenka-plitki.php
Опрос планируется завершить 31 января.
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Экспериментальная плитка уложена у Гостиных рядов
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