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Улан-удэнцев просят оценить плитку из отходов

Улан-удэнцев просят оценить плитку из отходов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Экспериментальная плитка уложена у Гостиных рядов

С 15 января в Улан-Удэ на сайте «Активный горожанин» запущено народное голосование, чтобы узнать мнение жителей относительно уложенной у Гостиных рядов тротуарной плитки из отработанных отходов.

В декабре прошлого года в качестве эксперимента ею был вымощен участок в 20 квадратных метров. Плитку безвозмездно предоставил ООО «Республиканский центр переработчиков отходов».

- Мы хотим спросить у горожан нравится ли им внешний вид плитки, оценивают ли они ее как скользкую или нет? - пояснили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

В производстве плитки используются отходы со всего города, которые идут в переработку на мусоросортировочной станции.

Голосование проводится по ссылке https://ag.u-ude.ru/pollingList/otsenka-plitki.php

Опрос планируется завершить 31 января.


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