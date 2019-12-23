В Улан-Удэ начали укладывать плитку из переработанных отходов

Экспериментальная плитка должна пройти проверку на скользкость
Сегодня на Гостиных рядах комбинат по благоустройству начал укладывать тротуарную плитку из отработанных отходов, которую предоставил ООО «Республиканский центр переработчиков отходов». Более 20 квадратных метров плитки пройдут проверку. Если она окажется нескользкой, то будет в дальнейшем использоваться в городе при укладке тротуаров.
Как сообщал «Байкал-Daily», комбинат по благоустройству впервые применяет в работе плитку из переработанных отходов. В производстве плитки используются отходы со всего города, которые идут в переработку на мусоросортировочной станции.
- Идея не новая, такая плитка применяется в других городах, она востребована, она проверена временем. Полимер, песчаный композит, т.е. смесь отходов и песка, либо битого стекла. Мусоросортировную станцию открыли только в сентябре и поэтому мы только сейчас имеем возможность оценить: какой объем отходов образуется и какой объем поставки сырья может быть. Примерные расчёты показывают, что в месяц мы можем производить 3-3,5 тысячи кв.м. плитки. Что касается эффекта, то здесь мы предоставили тестовый объем плитки городу, чтобы её проверить. Комбинат по благоустройству и Комитет городского хозяйства оперативно отреагировали, - уточнил директор ООО «Республиканский центр переработки отходов» Вадим Имедеев.
В этом году по результатам инвентаризации, а также по обращениям в интернет-сервис «Активный горожанин» проведён ремонт тротуаров на 4 тыс. 300 квадратных метрах.
Кроме того, администрация города стала применять практику повторного применения старой плитки. К примеру, летом на площади Советов, на тротуарах по ул. Кирова, ул. Смолина и по пр. Октября была выложена новая плитка. После работ осталось около трёх тысячи квадратных метров демонтированной плитки. Из этого объёма на повторное использование ушло две тысячи квадратных метров плитки, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ начали укладывать плитку из переработанных отходов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экспериментальная плитка должна пройти проверку на скользкость
В начале вечера артисты театра показали фрагменты из постановки «Ульгэр Show», а после прошло награждение участников проекта
Следующий квартирник намечен на 21 марта 2020 года
В день открытия кинозала жители села увидели военную драму «Ржев»
Семья Викулиных прожила вместе 50 лет
Владелица машины оставила ему ключи
В Москве для детей из Приангарья будет организована экскурсионная программа
Обязательной маркировке подлежат предметы одежды из натурального меха
Такое предложение поступило от политика и певицы Натальи Семёновой, она же Сабрина Амо
В традиционном зимнем празднике приняли участие 11 команд
Три миллиона рублей будут направлены на доработку фильма
Ночные температуры местами будут достигать -44 градусов
В предпраздничные выходные улан-удэнцы смогли найти для себя новые книги почти даром
В Улан-Удэ общественники посетили изолятор МВД
Специалисты рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребёнка