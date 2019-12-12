Супруги познакомились в добровольной народной дружине
Очередное торжество состоялось в городском отделе ЗАГС Читы – чета Павловых, Иван Сергеевич и Людмила Степановна отметили 60 лет совместной жизни.
Первое знакомство молодожёнов произошло не в обычном для того времени месте – не на танцах, а в команде дружинников по охране общественного порядка. Спустя шесть десятков лет их семья пополнилась не только детьми и внуками, но и правнуками.
Юбиляров с бриллиантовой свадьбой поздравил департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читинская семья отметила бриллиантовую свадьбу
Общество, Фото:
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