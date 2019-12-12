Селенгинск выиграл лыжные гонки у Улан-Удэ

Общество, Фото: федерация лыжных гонок РБ

Лыжники Бурятии провели 50-ю традиционную матчевую встречу



В Бурятии 7 и 8 декабря состоялась традиционная пятидесятая матчевая встреча по лыжным гонкам «Селенгинск – Улан-Удэ». В этом году очень повезло с погодой и со снегом.



В первый день мужчины соревновались на дистанции 15 км, женщины – 7,5 км. У мужчин самое быстрое время с учётом возрастного коэффициента показал Мироманов Валерий из Каменска Кабанского района. Второй результат – у Бурлакова Александра из Селенгинска. Третьим стал Цыбиков Григорий из Улан-Удэ. У женщин лучшее время у Самарцевой Анны из Улан-Удэ, вторая – Соболева Ирина, также представляющая Улан-Удэ. Третье место у Хабаровой Екатерины из Селенгинска. По итогам первого дня в матчевой встрече лидировала команда Улан-Удэ: 216 –191.



Во второй день был дан старт эстафетам. Каждая команда должна была выставить по 3 команды у мужчин и 3 команды у женщин. Мужчины бежали 3х5 км, женщины – 3х3 км.



У женщин безоговорочную победу одержала 1-я команда Улан-Удэ в составе Соболевой Ирины, Власовой Марии и Самарцевой Анны. Вторыми стала 1-я команда Селенгинска (Секерина Татьяна, Темникова Татьяна, Хабарова Екатерина). 3-е место у 2-й команды Селенгинска (Евсюнина Татьяна, Котова Елена, Шевелева Нина).



У мужчин в эстафете победила 1-я команда Селенгинска (Орлов Максим, Бурлаков Вячеслав, Бурлаков Александр). Вторыми, в упорнейшей борьбе, выиграв всего 7 секунд на самом финише, стала команда Улан-Удэ-1 (Емельянов Сергей, Лупсанов Баир, Романов Александр). Третье место у Селенгинска-2 (Ягодин Денис, Павлов Александр, Мироманов Валерий).



По итогам двух дней в 50-й матчевой встрече «Улан-Удэ – Селенгинск» победу одержали лыжники Селенгинска: 411 – 396. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.

