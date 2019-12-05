Бурятский театр оперы и балета пригласил детей на сказку

В честь международного дня инвалидов Бурятский театр оперы и балета провел благотворительную акцию



5 декабря театр пригласил сто учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №3 Улан-Удэ на спектакль «Волшебник Изумрудного города».



Дети с особенностями развития стали первыми зрителями новой музыкальной сказки в репертуаре театра. Юные зрители по достоинству оценили захватывающий сюжет, запоминающиеся мелодии, необычные костюмы персонажей и впечатляющие видео-декорации.



Официальная премьера музыкальной сказки «Волшебник Изумрудного города» (0+) состоится только 15 декабря. Тогда будет официально запущена новогодняя театральная кампания, в которую также войдёт балет «Щелкунчик», сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.



Справка:



Международный день инвалидов ежегодно отмечается 3 декабря. Этот день был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 года. В этот день Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.





