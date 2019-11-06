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Сагаалган отметят в Кремле

Сагаалган отметят в Кремле
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Билеты уже в продаже

Дни культуры Бурятии пройдут в Кремле 24 февраля 2020 года. Билеты на мероприятие уже в продаже на сайте Государственного Кремлёвского дворца. Их стоимость варьируется от двухсот рублей до трёх тысяч. Часть билетов уже выкуплена.

В эти дни будет отмечаться буддийский праздник Сагаалган («Белый месяц»). У Нового года по лунному календарю нет фиксированной даты, в следующем году празднование выпало на 23 февраля. По восточному календарю 2020 год будет считаться годом Белой металлической крысы.

Традиционно этот день в Бурятии считается выходным днём, празднование длится в течении месяца, с проведением религиозных обрядов.
Сагаалган
 
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