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Возрождённый Хилгантуйский дацан в Бурятии станет центром притяжения паломников

Возрождённый Хилгантуйский дацан в Бурятии станет центром притяжения паломников
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Как только отъехали от Будды Ваджрасаттвы, подумал, что осиротел», признался Хамбо Лама

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 сентября, в Кяхтинском районе Бурятии открылся восстановленный Хилгантуйский дацан – дворец Будды Ваджарасаттвы (Базарсада Бурханай ордон). Спустя 90 лет после закрытия буддийский храм вновь может принимать прихожан.

Хилгантуйский дацан являлся первым деревянным буддийским храмом Бурятии и с 1741 года был официально провозглашён официальной резиденцией Пандито Хамбо Лам России. Из-за подтоплений его перенесли в другое место, где он был разрушен в 30-годы прошлого столетия.

Хамбо Лама Дамба Аюшеев активно делился фотографиями и своими мыслями по поводу открытия дацана на своей странице в Facebook:

- Удивительно, как только отъехали от Будды Ваджрасаттвы, так сразу подумал, что осиротел, такое состояние было впервые, после ухода отца и матери. Так что в мыслях от Будды Ваджрасаттвы не уходите, - написал он.

Кроме того, он сообщил, что в селе Хилгантуй осталось всего 38 дворов, но тем не менее, сельчане внесли крупную сумму денег на возведение Дворца Будды Ваджрасаттвы. Финансовую помощь оказало и Забайкальское горнорудное предприятие. Компания пожертвовала на возрождение дацана 850 тысяч рублей.

- Наше предприятие с 2014 года активно сотрудничает с Буддийской традиционной Сангхой России. За это время мы помогли реализовать множество проектов Сангхи. Сам я выходец из села Большой Луг Кяхтинского района. В 2017 году я узнал, что собираются восстанавливать дацан и решить принять непосредственное участие. Руководством было принято решение выделить денежные средства, - поделился начальник отдела промышленной безопасности и экологии АО «ЗГРП» Чингис Вамбуев.

Работы по восстановлению дацана велись на добровольные пожертвования верующих, организаций и учреждений – средства поступали со всей России, а также от паломников из Внутренней Монголии (КНР).

На открытии дацана прошли состязания по национальной борьбе, стрельбе из лука, также состоялся праздничный концерт.

Верующие поясняют, что возрождённый Хилгантуйский дацан обязательно будет притягивать паломников и туристов. Местность, где находится дацан, считается особым местом силы: ещё в XVIII веке здесь 40 лет подряд медитировал монгольский лама Еше Шавран. Считается, что во второй половине XVIII веке на камне у священной скалы Аранжин Арьябала неподалёку от дацана самопроявилась мантра «Ом мани бадме хум». Это произошло после того, как первый Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев со 146 учениками проводил многодневную медитацию. В 2006 году реставраторы нашли в старинной ступе в местности Хилгантуй статую Будды Ваджрасаттвы. Это стало добрым знаком к возрождению дацана.

Под возрождённым дацаном заложен священный для буддистов сосуд с благословениями I-го, XII и ХXIV Пандито Хамбо Лам. В Сангхе поясняют, что «вместе с могуществом Будды Ваджрасаттвы на кяхтинскую землю придёт новое и лучшее».

дацан буддизм
 
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