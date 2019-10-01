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В Бурятии возродили первую резиденцию буддийских иерархов России

В Бурятии возродили первую резиденцию буддийских иерархов России
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Спустя 90 лет в Бурятии открылся восстановленный Хилгантуйский дацан

В понедельник, 30 сентября, в Кяхтинском районе Бурятии открылся восстановленный Хилгантуйский дацан – дворец Будды Ваджарасаттвы (Базарсада Бурханай ордон). Спустя 90 лет после закрытия буддийский храм вновь сможет принимать прихожан.

Пандито Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев поздравил верующих.

- Местные жители сделали большое дело, построили дацан. Сюда приехали ламы из Иволгинского дацана, которые родом из этих мест и теперь они будут служить в своем родном дацане, - сказал глава буддистов России.


Хилгантуйский дацан являлся первым деревянным буддийским храмом Бурятии и с 1741 года был официально провозглашён официальной резиденцией Пандито Хамбо Лам России. Из-за подтоплений его перенесли в другое место, где он был разрушен в 30-годы прошлого столетия.

- В 2017 году началось восстановление Хилгантуйского дацана и за два года все работы были завершены. Вчера прошла церемония освящения Цогчен дугана, а сегодня торжественное открытие дворца Будды Ваджарасаттвы. От лам и всех верующих выражаю благодарность всем, кто принял участие в восстановлении дацана, - сказал Бато Шареев, ширээтэ-лама дацана «Балдан Брэйбун».

Работы по восстановлению дацана велись на добровольные пожертвования верующих, организаций и учреждений – средства поступали со всей России, а также от паломников из Внутренней Монголии (КНР). В 2018 году был реализован проект «Благоустройство территории, прилегающей к месту туристского показа – Хилгантуйский дацан» в рамках конкурса на предоставление субсидий от правительства Бурятии.


Приветственный адрес от главы Бурятии Алексея Цыденова на праздничном мероприятии озвучил руководитель администрации главы Баир Цыренов, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Кяхтинская земля – лоно бурятского буддизма. С этой земли началось распространение учения Будды в России. Хилгантуйский дацан в далеком 1741 году, согласно указу императрицы Елизаветы Петровны был признан главным дацаном в Восточной Сибири среди 11 родовых дацанов подданных буддистов, проживающих на южных рубежах Российской империи. До 1809 года Хилгантуйский дацан был официальной резиденцией иерархов буддизма в России. Кяхтинцы гордятся памятными вехами истории родного пограничного района, славным прошлым города Кяхта и историей Хилгантуйского дацана. Возрождение святынь в Бурятии - это духовное возрождение народа. В благородном деле восстановления храмов активное участие принимают жители республики. Искренне верю, что только совместными усилиями мы сможем содействовать сохранению мира и порядка, добра и спокойствия», - говорилось в приветствии Алексея Цыденова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября в Кижингинском районе отметили 100-летие самой крупной буддийской ступы в России. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

дацан буддизм
 
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