В Бурятии возродили первую резиденцию буддийских иерархов России

- Местные жители сделали большое дело, построили дацан. Сюда приехали ламы из Иволгинского дацана, которые родом из этих мест и теперь они будут служить в своем родном дацане, - сказал глава буддистов России.







Работы по восстановлению дацана велись на добровольные пожертвования верующих, организаций и учреждений – средства поступали со всей России, а также от паломников из Внутренней Монголии (КНР). В 2018 году был реализован проект «Благоустройство территории, прилегающей к месту туристского показа – Хилгантуйский дацан» в рамках конкурса на предоставление субсидий от правительства Бурятии.





