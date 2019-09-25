В нём принимают участие более 120 боксёров
В Иркутске во дворце спорта «Труд» состоялось открытие чемпионата Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин. В соревнованиях с 25 по 29 сентября принимают участие более 120 сильнейших боксёров в возрасте от 19 до 40 лет.
В качестве почётных гостей приглашены исполнительный директор федерации бокса России в СФО Игорь Евдокимов; чемпион Европы и игр Доброй воли Андрей Мишин; бронзовый призёр Олимпийских игр Альберт Пакеев.
Чемпионат Сибирского федерального округа по боксу проходит в 10 весовых категориях: 49, 52, 57, 60, 63, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг. Соревнования носят личный характер. Боксёры от Иркутской области представлены в 9 весовых категориях. Также в соревнованиях участвуют спортсмены из Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края. По итогам чемпионата будут определены сильнейшие боксёры для формирования сборной команды Сибирского федерального округа для участия в чемпионате России.
Начало боев в соревновательные дни – с 17:00, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске начался чемпионат Сибири по боксу
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