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В Улан-Удэ запретят продажу алкоголя 2 и 7 сентября

В Улан-Удэ запретят продажу алкоголя 2 и 7 сентября
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также по республике запрещена розничная продажа алкоголя 2 сентября

В день проведения Дня знаний (2 сентября) в Бурятии, Дня города (7 сентября) в Улан-Удэ запрещена розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции.

С планом мероприятий, которые пройдут в рамках Дня города, можно ознакомиться здесь.
алкоголь
 
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