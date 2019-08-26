Также по республике запрещена розничная продажа алкоголя 2 сентября
В день проведения Дня знаний (2 сентября) в Бурятии, Дня города (7 сентября) в Улан-Удэ запрещена розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции.
С планом мероприятий, которые пройдут в рамках Дня города, можно ознакомиться здесь.
В Улан-Удэ запретят продажу алкоголя 2 и 7 сентября
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