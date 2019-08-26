В Улан-Удэ запретят продажу алкоголя 2 и 7 сентября

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На изучение госпропаганды времён покорения Сибири выделили 9 миллионов Общество, Впервые будет рассмотрен вопрос государственной и корпоративной пропаганды периода правления Ивана Грозного и присоединения Западной Сибири к Русскому государству