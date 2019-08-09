В нацпарке в Бурятии задержали браконьеров









В этот же день сотрудниками оперативной группы был задержан житель Читы, который в Баргузинском заливе, установил рыболовную сеть и выловил рыбу: сорога 27 штук, сазан – 7 штук и сом 2 штуки. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.



- По данным фактам составлены протоколы, лодки, сети и рыба изъяты. Материалы переданы в отделении полиции посёлка Усть-Баргузин. Государственные инспекторы оперативных групп проводят с посетителями разъяснительные беседы о недопущении нарушений в области природоохранного законодательства, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье». В этот же день сотрудниками оперативной группы был задержан житель Читы, который в Баргузинском заливе, установил рыболовную сеть и выловил рыбу: сорога 27 штук, сазан – 7 штук и сом 2 штуки. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.- По данным фактам составлены протоколы, лодки, сети и рыба изъяты. Материалы переданы в отделении полиции посёлка Усть-Баргузин. Государственные инспекторы оперативных групп проводят с посетителями разъяснительные беседы о недопущении нарушений в области природоохранного законодательства, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

С 1 по 4 августа по территории Забайкальского национального парка в акватории Баргузинского залива озера Байкал и озера Арангатуй оперативной группой «Сарма» был проведён рейд. Во время мероприятий было выявлено несколько нарушений режима национального парка.Трое нарушителей разводили костры во время режима ЧС, также выявлены 2 браконьера. 4 августа был задержан улан-удэнец, который установил сети с помощью резиновой лодки и незаконно выловил 10 хвостов омуля и одну сорогу. Ущерб составил более 73 тысяч рублей.