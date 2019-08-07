Мошенники под разными предлогами смогли убедить людей перевести им деньги
За один день сразу две жительницы Черновского района Читы лишились своих сбережений. Злоумышленники, которые представились работниками банков, украли у одной из потерпевших 48 тысяч рублей, у другой - больше 70 тысяч рублей.
Причём в одном из случаев мошенники обратились к женщине по имени и отчеству, назвали номер имеющейся у неё банковской карты и сообщили, что с неё происходят подозрительные транзакции. Чтобы остановить незаконные операции, потерпевшая продиктовала мошенникам пароли из смс-сообщений. В результате, получив доступ к онлайн-банку, с её электронного счёта были списаны все деньги.
Под аналогичным предлогом житель Новой Чары продиктовал мошенникам данные карты и смс-пароли, тем самым позволив злоумышленникам похитить 126 тысяч рублей.
В этот же день в полицию обратилась жительница Центрального района Читы и сообщила о краже 198 тысяч рублей. Как выяснилось, потерпевшая несколько лет назад была клиентом брокерской конторы и участвовала в биржевых торгах. Тогда женщина потеряла больше 10 тысяч долларов.
На её телефон позвонили неизвестные и предложили помощь в выведении с электронных счетов потерянных денег. За свои услуги мошенники попросили 198 тысяч рублей. Под диктовку злоумышленников женщина добровольно перевела мошенникам требуемую сумму, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
За сутки забайкальцы лишились почти полмиллиона рублей
Общество, Фото:
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