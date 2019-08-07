За сутки забайкальцы лишились почти полмиллиона рублей

Мошенники под разными предлогами смогли убедить людей перевести им деньги



За один день сразу две жительницы Черновского района Читы лишились своих сбережений. Злоумышленники, которые представились работниками банков, украли у одной из потерпевших 48 тысяч рублей, у другой - больше 70 тысяч рублей.



Причём в одном из случаев мошенники обратились к женщине по имени и отчеству, назвали номер имеющейся у неё банковской карты и сообщили, что с неё происходят подозрительные транзакции. Чтобы остановить незаконные операции, потерпевшая продиктовала мошенникам пароли из смс-сообщений. В результате, получив доступ к онлайн-банку, с её электронного счёта были списаны все деньги.



Под аналогичным предлогом житель Новой Чары продиктовал мошенникам данные карты и смс-пароли, тем самым позволив злоумышленникам похитить 126 тысяч рублей.



В этот же день в полицию обратилась жительница Центрального района Читы и сообщила о краже 198 тысяч рублей. Как выяснилось, потерпевшая несколько лет назад была клиентом брокерской конторы и участвовала в биржевых торгах. Тогда женщина потеряла больше 10 тысяч долларов.



На её телефон позвонили неизвестные и предложили помощь в выведении с электронных счетов потерянных денег. За свои услуги мошенники попросили 198 тысяч рублей. Под диктовку злоумышленников женщина добровольно перевела мошенникам требуемую сумму, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.