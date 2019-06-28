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Строчки о Бурятии появятся в гимне Дальнего Востока

Строчки о Бурятии появятся в гимне Дальнего Востока
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Предложить свой вариант куплета о Бурятии для гимна Дальнего Востока может каждый

В Бурятии объявлен конкурс на лучший куплет о республике для его включения в гимн «Улицы Дальнего Востока». Участвовать в конкурсе могут все жители и коллективы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Текст произведения должен отражать значимость вступления и нахождения Бурятии в Дальнем Востоке, отражать особенности и самые яркие черты, которые делают Бурятию узнаваемой в сравнении с другими регионами. Кроме того, есть основные технические требования к работам: куплет должен состоять из восьми строк, подходить по ритму и стихотворному размеру к уже существующему тексту и музыке гимна. Восьмистишие должно быть завершено фразой «Бурятия – это Дальний Восток». При этом, допускается небольшое варьирование без ущерба для рифмы и смысла, - поясняют в правительстве.

Текст куплета может быть написан на русском или бурятском языках (с обязательным авторским переводом на русский язык). По желанию автора предложения по тексту гимна дополнительно могут быть изложены в аудио или видео формате.

Конкурс будет проводиться в три этапа. Первый этап пройдёт с 1 по 7 июля 2019 года. В это время авторы могут подать свои заявки в текстовом формате. При желании заявка может сопровождаться аудио или видео записью исполнения куплета.

Работы принимаются на электронную почту: konkursdv03@mail.ru с пометкой «Гимн Дальнего Востока», а также на электронном носителе, по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9, кабинет №415 (комитет по информационной политике администрации главы Бурятии). Экспертный совет выберет не более 7 полуфиналистов.

Далее, на втором этапе, с 8 по 10 июля жители Бурятии смогут оценить работы претендентов в открытом голосовании.

На третьем этапе с учетом результатов открытого голосования экспертный совет выберет победителя конкурса.

Гимн «Улицы Дальнего Востока» появился и впервые прозвучал на открытии третьего Восточного экономического форума в 2017 году. В тексте гимна упоминается каждый регион, который находится в составе Дальневосточного федерального округа, отмечаются его достижения и яркие стороны. Ежегодно участники улицы Дальнего Востока проводят парад участников, во время которого звучит гимн.





гимн Дальний Восток
 
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