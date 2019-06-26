На разработку уйдёт около пяти лет
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете. Об этом сообщают «Известия».
- Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии, — рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
«При этом для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла в контрольных измерительных материалов (КИМ) могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели. Например, к ПК будут подключать датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры. Таким образом эксперимент станет цифровым», - уточняют «Известия».
На разработку и апробацию нововведений уйдёт около пяти лет, добавляет издание.
На ЕГЭ хотят разрешить пользоваться интернетом
Общество, Фото:
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