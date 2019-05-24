Фильм про Хамбо Ламу Этигэлова получил приз в Каннах

Лента «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» получил премию за инициативу во имя мира в Каннах в рамках специального фестиваля (не международного кинофестиваля – прим. ред.) Об этом сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Бурятии Алла Намсараева.
- 22 мая в Каннах документальный фильм-исследование Елены Демидовой «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» удостоился премии Международного фестиваля мастерства: Всемирная инициатива во имя мира как лучший полнометражный документальный фильм в области культуры. Приз получил руководитель проекта Кирилл Разлогов, - говорится в сообщении.
Документальный фильм «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» повествует об одном из самых известных Пандито Хамбо лам — Даши Доржи Этигэлове, нетленное тело которого находится в Иволгинском дацане Буддийской традиционной Сангхи России.
Съёмочная группа побывала в местах, связанных с жизнью XII Пандито Хамбо ламы Этигэлова, встретилась с людьми, для которых его история — не разговор о прошлом, а часть их собственной повседневной жизни. Уникальная видеозапись, снятая в 2002 году одним из лам, позволяет увидеть, как происходило возвращение Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова.
В съёмках картины приняли участие ламы, учёные, музейные работники, краеведы. География проекта простирается от Москвы и Санкт-Петербурга до самых отдалённых уголков Бурятии и Забайкальского края.
В первый раз о съёмках интересного фильма сообщалось в январе 2018 года. Отмечалось, что снимет документальную ленту о жизни Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова некоммерческая организация «Новый институт культурологии». Тогда москвичи побывали в Бурятии в рамках специального проекта. Программа называлась «Исследование традиционного российского буддизма как фактора гармоничного взаимодействия различных этносов и культур России на материале жизни, деятельности и наследия Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова (Итигэлова)». Проводились различные мероприятия, в том числе посещение нетленного тела Хамбо ламы Итигэлова.
Осенью 2018 года картину показывали улан-удэнцам на различных площадках. В декабре того же года ленту представили в Сочи в рамках третьего Сочинского международного кинофестиваля и кинопремий в кинотеатре «Люксор».
Справка:
Двенадцатый иерарх российского буддизма - Пандито Хамбо Лама Даши-Доржо Этигэлов - в 1927 году в возрасте 75 лет был захоронен учениками. В 2002 году его саркофаг был изъят с места захоронения. Хотя тело находилось в земле 75 лет, оно практически не подверглось тлению. Буддисты считают, что лама достиг постижения пустоты — великой реальности всех явлений. Нетленное тело стало одной из святынь буддизма. В конце 2008 года для хранения святыни в Иволгинском дацане возведён специальный дворец — Этигэл-дуган.