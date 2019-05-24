Фильм про Хамбо Ламу Этигэлова получил приз в Каннах

- 22 мая в Каннах документальный фильм-исследование Елены Демидовой «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» удостоился премии Международного фестиваля мастерства: Всемирная инициатива во имя мира как лучший полнометражный документальный фильм в области культуры. Приз получил руководитель проекта Кирилл Разлогов, - говорится в сообщении.

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