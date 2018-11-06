Показ назначен на субботу
10 ноября в Национальной библиотеке Бурятии покажут фильм «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы». На показе будут присутствовать ректор Буддийского университета Дымбрыл багша Дашибалданов, продюсер фильма Нина Кочеляева и главный консультант фильма Алла Намсараева.
Российская премьера фильма состоялась 15 августа на XXVI фестивале российского кино «Окно в Европу». Документальный фильм «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» режиссёра Елены Демидовой повествует об одном из самых известных Пандито Хамбо лам — Даши Доржи Этигэлове, нетленное тело которого находится в Иволгинском дацане Буддийской традиционной Сангхи России.
Съёмочная группа побывала в местах, связанных с жизнью XII Пандито Хамбо ламы Этигэлова, встретилась с людьми, для которых его история — не разговор о прошлом, а часть их собственной повседневной жизни. Уникальная видеозапись, снятая в 2002 году одним из лам, позволяет увидеть, как происходило возвращение Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова, рассказывают организаторы показа.
- Действующий XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев в своём интервью рассказывает о понимании феномена Этигэлова, которое не является застывшим и однозначным, а формируется на наших глазах. Мы узнаем о новом проявлении этого феномена - ежедневных посланиях Хамбо Ламы Этигэлова, - сообщают в пресс-службе библиотеки.
В съёмках картины приняли участие ламы, учёные, музейные работники, краеведы. География проекта простирается от Москвы и Санкт-Петербурга до самых отдалённых уголков Бурятии и Забайкальского края. По словам организаторов, зритель вместе со съёмочной группой имеет возможность узнать, как живут, что думают и чувствуют российские буддисты, и как это миропонимание вписывается в контекст истории всей страны.
В Улан-Удэ покажут фильм «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы»
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