В Улан-Удэ покажут фильм «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы»

Показ назначен на субботу



10 ноября в Национальной библиотеке Бурятии покажут фильм «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы». На показе будут присутствовать ректор Буддийского университета Дымбрыл багша Дашибалданов, продюсер фильма Нина Кочеляева и главный консультант фильма Алла Намсараева.



Российская премьера фильма состоялась 15 августа на XXVI фестивале российского кино «Окно в Европу». Документальный фильм «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» режиссёра Елены Демидовой повествует об одном из самых известных Пандито Хамбо лам — Даши Доржи Этигэлове, нетленное тело которого находится в Иволгинском дацане Буддийской традиционной Сангхи России.



Съёмочная группа побывала в местах, связанных с жизнью XII Пандито Хамбо ламы Этигэлова, встретилась с людьми, для которых его история — не разговор о прошлом, а часть их собственной повседневной жизни. Уникальная видеозапись, снятая в 2002 году одним из лам, позволяет увидеть, как происходило возвращение Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова, рассказывают организаторы показа.



- Действующий XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев в своём интервью рассказывает о понимании феномена Этигэлова, которое не является застывшим и однозначным, а формируется на наших глазах. Мы узнаем о новом проявлении этого феномена - ежедневных посланиях Хамбо Ламы Этигэлова, - сообщают в пресс-службе библиотеки.



В съёмках картины приняли участие ламы, учёные, музейные работники, краеведы. География проекта простирается от Москвы и Санкт-Петербурга до самых отдалённых уголков Бурятии и Забайкальского края. По словам организаторов, зритель вместе со съёмочной группой имеет возможность узнать, как живут, что думают и чувствуют российские буддисты, и как это миропонимание вписывается в контекст истории всей страны.

