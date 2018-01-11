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Москвичи снимут фильм о феномене Итигэлова (видео)
Общество, 11.01.2018 09:58 Фото:
Некоммерческая организация «Новый институт культурологии» снимет документальную ленту о жизни Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова
Сегодня московские эксперты «Нового института культурологии» вылетели в Бурятию в рамках специального проекта. Программа называется «Исследование традиционного российского буддизма как фактора гармоничного взаимодействия различных этносов и культур России на материале жизни, деятельности и наследия Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова (Итигэлова)».
- Первое и основное, что стоит на повестке дня, — установочное совещание, темой которого станет разработка этого значимого культурного проекта. На встрече в Иволгинском дацане, которая состоится 14 января, мы обсудим аналитический доклад о значении российского буддизма и его роли в разрешении конфликтов и гармонизации взаимодействия культур и религий на территории России, - сообщают инициаторы проекта у себя на сайте.
Также в дацане обсудят и творческие, производственные моменты будущей документальной ленты «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы».
- Очень необычное пространство: это Бурятия, это буддизм, это люди, которые живут совершенно по-другому – совсем не так, как в Москве, - отзывается о месте съемки, о регионе Елена Демидова, режиссёр фильма.
В целом, в просветительском проекте будут участвовать различные учёные и духовные лица.
- Безусловно, будут участвовать и специалисты в области буддизма, и представители буддийской религии, и востоковеды, и культурологи, и искусствоведы – люди, которые рассматривают все это как явление культуры, имеющее большее общенациональное значение, - пояснил Кирилл Разлогов, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ.
Помимо обсуждения замысла фильма, в Бурятии в ближайшие дни пройдут различные встречи, презентации проекта и посещение нетленного тела Хамбо ламы Итигэлова. С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
Напомним, двенадцатый иерарх российского буддизма - Пандито Хамбо лама Даши-Доржо Итигэлов - в 1927 году в возрасте 75 лет был захоронен учениками. В 2002 году его саркофаг был изъят с места захоронения. Хотя тело находилось в земле 75 лет, оно практически не подверглось тлению. Буддисты считают, что лама достиг постижения пустоты — великой реальности всех явлений. Нетленное тело стало одной из святынь буддизма. В конце 2008 года для хранения святыни в Иволгинском дацане возведен специальный дворец — Этигэл-дуган.
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