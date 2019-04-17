Молебен состоится в дацане «Ринпоче Багша»
19 апреля с 9.00 в дацане «Ринпоче Багша» под руководством досточтимого Еше Лодоя Ринпоче состоится праздничный Дуйнхор-хурал.
Хурал Дуйнхор — молебен Калачакры — проводится в пятнадцатый день третьего месяца по лунному календарю. Буддисты считают, что в этот день Будда Шакьямуни даровал Учение Калачакры в стране Шамбала.
- Молебен направлен на принесение блага всем существам, на гармонизацию внешнего и внутреннего мира всех существ, создаёт причины для перерождения в стране Шамбала, - сообщают в дацане «Ринпоче Багша».
В Улан-Удэ пройдёт молебен «на благо всем существам»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Молебен состоится в дацане «Ринпоче Багша»
За правильный ответ интеллектуал получил 600 баллов
Действует две акции: по маршрутам дальнего и пригородного следований
Действует всего одна ледовая переправа
Синоптики обещают снег
У монголов и казахов средний размер мозга также крупнее, чем у жителей Европы
По идее автора, это будет акция по сбору и переработки мусора
Во второй декаде апреля ожидается вскрытие рек
Акция будет действовать всего одну неделю в мае
Нерпа приклеилась ластами к поверхности. Видео
Георгий Кушиташвили прилетел сегодня в Улан-Удэ
Военнослужащие сдадут контрольную проверку за зимний период обучения
В соревнованиях приняли участие 420 ориентировщиков
Осуждённые научились декорировать их бисером, макаронными изделиями, крупой
Школу планируется завершить уже в декабре 2019 года