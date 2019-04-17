В Улан-Удэ пройдёт молебен «на благо всем существам»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Молебен состоится в дацане «Ринпоче Багша»



19 апреля с 9.00 в дацане «Ринпоче Багша» под руководством досточтимого Еше Лодоя Ринпоче состоится праздничный Дуйнхор-хурал.



Хурал Дуйнхор — молебен Калачакры — проводится в пятнадцатый день третьего месяца по лунному календарю. Буддисты считают, что в этот день Будда Шакьямуни даровал Учение Калачакры в стране Шамбала.



- Молебен направлен на принесение блага всем существам, на гармонизацию внешнего и внутреннего мира всех существ, создаёт причины для перерождения в стране Шамбала, - сообщают в дацане «Ринпоче Багша».



