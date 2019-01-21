Два борца из Бурятии завоевали медали всероссийского турнира

Они прошли отбор на международный турнир «Иван Ярыгин-2019»
Как сообщал «Байкал-Daily», сборная Бурятии отправилась на всероссийский турнир по борьбе имени Миндиашвили. Турнир проходил с 17 по 19 января в Красноярске.
Болельщики пристально следили за схватками земляков по прямому эфиру на канале YouTube. По итогам соревнования два борца из Бурятии принесли медали в копилку сборной.
Арсалан Будажапов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 74 кг, а Алексей Боровицкий завоевал «бронзу» в весовой категории до 65 кг. Об этом сообщила группа «Борцы Бурятии».
Оба спортсмена получили допуск на международный турнир «Иван Ярыгин-2019», который пройдёт с 24 по 27 января в Красноярске.
Ранее на данном турнире успешно выступили девушки, представлявшие Бурятии, завоевав золото и две бронзы.
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