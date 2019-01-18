Борицы Бурятии завоевали 3 медали всероссийского турнира

В копилке сборной республики одно золото и две бронзы
17 января завершился в Красноярске первый соревновательный день открытого всероссийского турнира на призы академии имени Миндиашвили. В этот день выступали только девушки. Как сообщал «Байкал-Dailу», сборная Бурятии отправилась на всероссийский турнир по борьбе.
В итоге после схваток золотую медаль турнира завоевала бурятская борица Алёна Сангадиева. Об этом сообщили в группе «Борцы Бурятии». Она выступала в весовой категории до 57 кг. Ещё две вольницы из Бурятии встали на пьедестал почёта. Наиля Абзалова и Даяна Гармаева взяли «бронзу». Наиля выступала в весовой категории до 55 кг, а Даяна – до 59 кг.
18 и 19 января пройдут соревновательные схватки среди юношей.
Победители турнира получат допуск на международный турнир серии Гран-при «Иван Ярыгин-2019», который пройдёт в Красноярске 24-27 января.
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