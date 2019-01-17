В Иркутской области от гриппа привили более 30% населения

Прививочная кампания в соседнем регионе завершена



В Иркутской области завершилась прививочная кампания против гриппа. По словам заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой, избежать эпидемии гриппа позволяет максимальный охват населения вакцинацией. В последние три года ситуация по заболеваемости гриппом в Иркутской области стабильна благодаря тому, что прививается более 30 % населения.



– В 2018 году вакцинации против гриппа в Иркутской области было уделено очень большое внимание. Первая партия вакцины поступила уже в августе, что позволило начать прививочную кампанию достаточно рано и привить более 47 % прикреплённого к медицинским учреждениям области населения. Этого достаточно для того, чтобы не допустить развитие эпидемии на территории Приангарья. На сегодня вакцинация полностью завершена, - сообщила она.



Главный внештатный специалист эпидемиолог минздрава Иркутской области Ирина Лисянская сообщила, что заявка на вакцину против гриппа на 2018 год в минздрав России составляла 980 тысяч доз – 570 тысяч доз для иммунизации взрослого населения и 410 тысяч доз для иммунизации детского населения и беременных женщин.



– По состоянию на конец декабря 2018 года вакциной Совигриипп привито 1 141 095 человек. Вакцина израсходована в полном объёме, – сообщила Ирина Лисянская.



Вакцина доставляется в специальных термоконтейнерах. Нарушение температурного режима достаточно бывают редко, одна в прошлом году такой случай произошёл.



«В адрес акционерного общества «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 6 ноября 2018 года от АО «Национальная иммунобиологическая компания» г. Москва по Государственному контракту поступила вакцина гриппозная Совигрипп инактивированная субъединичная в количестве 235 378 доз. Доставка товара была осуществлена наземным транспортом ООО «А+ логистика» г. Подольск. При приёмке товара сотрудниками аптечной базы было выявлено нарушение температурного режима при транспортировании вакцины, а именно понижение температуры ниже +2 °C. По данным терморегистраторов, установленных в авторефрижераторе, в течении 10 часов, минимальная температура лекарственного препарата составила -2,4 °C. В связи с этим вакцина сотрудниками аптечной базы не была принята и помещена на ответственное хранение в карантинную зону с температурным режимом +2 - +8 °C», сообщают в пресс-служба минздрава Иркутской области.



12 ноября вакцину вернули поставщику, а 15 ноября получена новая партия лекарственных средств. Товар был принят и оприходован.

