Цель проекта – ознакомить жителей и гостей с гастрономическим разнообразием региона
В Доме Европы прошла презентация проекта «Гид по сибирской кухне». Он был разработан одной из компаний области при поддержке администрации Иркутска. Цель проекта – ознакомить жителей и гостей с гастрономическим разнообразием региона. «Гид по сибирской кухне» представляет собой карманную карту-буклет с лучшими местными блюдами, которые предлагают рестораны и кафе города.
– Мы много лет говорили, что есть восточная, китайская, русская кухни. Что такое сибирская кухня, есть ли она? Этот проект – одна из попыток ответить на этот вопрос, – говорит и.о. заместителя мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре города администрации Иркутска Виталий Барышников. – Туристическая индустрия развивается в городе по разным направлениям: люди едут за впечатлениями, увидеть и попробовать новое – и этот проект отвечает этому запросу.
Онлайн-версия карты доступна на сайте компании на русском и английском языках. Также её можно будет найти в информационно-туристическом центре Иркутска на улице Декабрьских Событий, 77б, в гостиницах и ресторанах города, сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутске презентовали проект «Гид по сибирской кухне»
Общество, Фото:
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