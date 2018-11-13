Юные журналисты Бурятии поработали со съёмочной группой Первого канала



На прошлой неделе из Артека вернулась делегация юных журналистов, учащихся межшкольного учебного центра Улан-Удэ.



Дари Шагдурова, Аня Урбаева и Цырен Рабдаев принимали участие в 4-м международном медиафоруме и привезли в Бурятию дипломы разных степеней и грамоты. Юные корреспонденты смогли посетить этот форум благодаря своей победе во всероссийском конкурсе «Юные журналисты - за умное и полезное информационное пространство».



- Разнообразная, насыщенная программа Артека и медиафорума в течение всей смены пролетела как один прекрасный миг. Во время встреч, мастер-классов успешные личности из медиасферы, политики, журналисты говорили о большой роли детской журналистики, если не будет её, то и не будет взрослой журналистики, - рассказывает руководитель лиги юных журналистов Бурятии Людмила Доржиева.



В выставке детских СМИ в рамках 4 международного юношеского медиафорума газета «Бурятия молодая» получила диплом 1 степени. Аня Урбаева стала победителем этой же выставке и также была награждена дипломом 1 степени.



За помощь в организации и личный вклад в развитие детского и молодёжного медиапространства России и стран ближнего зарубежья благодарственным письмом награждены Людмила Доржиева, Марина Урбаева и Ульяна Афанасьева.



Юные журналисты принимали участие в школе «ЮНЕСКО», где их обучали медийной грамотности, новым медиатехнологиям, работали со съёмочной бригадой Первого канала. Важным событием Медиафорума стал съезд детско-молодёжной общественной организации «Лига юных журналистов».



На этом съезде был избран новый президент лиги – Павел Кудрявцев.



Вернувшись в Бурятию, юнкоры готовы применять все полученные знания и навыки и также усердно работать на благо республики, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

