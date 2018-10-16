Выставка будет работать здесь до 25 ноября
11 октября в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге открылась выставка «Ульгер. Авторские куклы семьи Намдаковых», на которой, помимо кукол из коллекций арт-фонда Даши Намдакова и иркутской галереи Бронштейна, будет представлено значительное количество экспонатов из собрания самого учреждения.
- Экспонирование кукол семьи Намдаковых в контексте этнографического пространства даёт возможность воссоздать целостный образ бурятской культуры, раскрыть глубинную связь этнографических памятников и художественных произведений, в которых зримо и ярко проступает душа народа. Может быть, именно поэтому куклы семьи Намдаковых имеют непреходящую ценность и так трогают сердца людей, - отмечается на официальной странице мастера в «Инстаграме».
Выставка будет работать в Санкт-Петербурге до 25 ноября.
Как сообщал «Байкал-Daily», куклы семьи известного художника и скульптора Даши Намдакова были представлены на экспозиции в Улан-Удэ весной этого года.
В Петербурге показали кукол семьи Намдаковых
Общество, Фото:
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