В Петербурге показали кукол семьи Намдаковых

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. из архива

Выставка будет работать здесь до 25 ноября



11 октября в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге открылась выставка «Ульгер. Авторские куклы семьи Намдаковых», на которой, помимо кукол из коллекций арт-фонда Даши Намдакова и иркутской галереи Бронштейна, будет представлено значительное количество экспонатов из собрания самого учреждения.



- Экспонирование кукол семьи Намдаковых в контексте этнографического пространства даёт возможность воссоздать целостный образ бурятской культуры, раскрыть глубинную связь этнографических памятников и художественных произведений, в которых зримо и ярко проступает душа народа. Может быть, именно поэтому куклы семьи Намдаковых имеют непреходящую ценность и так трогают сердца людей, - отмечается на официальной странице мастера в «Инстаграме».



Выставка будет работать в Санкт-Петербурге до 25 ноября.



Как сообщал «Байкал-Daily», куклы семьи известного художника и скульптора Даши Намдакова были представлены на экспозиции в Улан-Удэ весной этого года.

