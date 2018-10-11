Актёр Венсан Перес назвал Улан-Удэ любимым городом в России

Известный актёр, снявший в «Бурятском жеребце», признался, что в республике «столкнулся с необычными энергиями»
Известный швейцарский актёр Венсан Перес признался, что знакомства с русскими людьми из дальних уголков страны внутренне обогатили его, и назвал своим любимым городом в России Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости.
Перес приехал в Москву, чтобы представить триллер культового кинематографиста Романа Полански «Основано на реальных событиях». Перес неоднократно становился почётным гостем российских кинофестивалей, сотрудничал с российскими кинематографистами и много путешествовал по стране.
- (Моё любимое место в России) Улан-Удэ. Мне также нравится Архангельск, Астрахань, многие другие города. В путешествиях по России я всегда нахожу что-то, что меня очень трогает. В Бурятии я столкнулся с очень необычными энергиями. Я совсем не знал азиатскую часть России, для меня это было нечто совершенно новое. Я встретился с шаманами, настоящим буддистским ламой, познакомился с удивительными староверцами, узнал местных художников, скульпторов, людей других профессий. Все эти знакомства меня очень обогатили внутренне, — сказал Перес в интервью РИА Новости.
Перес серьёзно увлекается фотографией: несколько лет назад он представил в России фотовыставку, посвященную звездам Большого театра. По его словам, недавно во Франции также вышла его книга фотографий, которая называется «Путешествие в Россию».
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году Венсан Перес принял участие в съёмках нашумевшего ещё до выхода на экраны первого бурятского эротического фильма «для взрослых» «Бурятский жеребец». Известный актёр снялся в небольшом эпизоде фильма, стоически перенеся сибирский мороз (съёмки велись в январе). «Он отнёсся с интересом к нашему проекту. Мы, конечно, рисковали сильно, предложив ему принять участие в одном из эпизодов. Но всё получилось», – рассказывал «Байкал-Dailу» один из создателей и актёр «Бурятского жеребца» Михаил Апальков.
Сам скандальный фильм, практически готовый, пока ещё не вышел в свет в связи с некими запретами, объясняют его создатели. Зато недавно в Сети появился короткометражный фильм-драма «Жеребец. Сделано в Сибири» - некая предыстория «Бурятского жеребца».
Актёр Венсан Перес назвал Улан-Удэ любимым городом в России
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