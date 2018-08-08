Акция по сбору помощи жителям пострадавших районов Забайкальского края была объявлена 24 июля
Собрано более 1 тонны продуктов питания, среди которых крупы, макаронные изделия, сахар, мука, консервы, а также рюкзаки, канцелярские наборы для школьников и теплые вещи, сообщает официальный сайт правительства Челябинской области.
Южный Урал собирает помощь Забайкалью
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии начали обеспечивать безопасность бригад Улан-Удэнской клинической станции скорой медицинской помощи
Акция по сбору помощи жителям пострадавших районов Забайкальского края была объявлена 24 июля
По состоянию на 12:00 8 августа в Улан-Удэ подключено к горячему водоснабжению более 85% жилого фонда
Теперь Gboard поддерживает больше языков РФ, чем любая другая виртуальная клавиатура
I межрегиональный форум активистов донорского движения «Волонтеры донорства» пройдет на Ольхоне 9-13 августа в рамках проекта «Я – молодой донор»
Призовой фонд турнира составит 600 000 рублей
Они помогали учреждению «Заповедное Подлеморье» в обустройстве эколого-познавательных троп
Лётчики провели воздушные бои как в паре, так и поочерёдно вступали в воздушную дуэль
В фестивале будут участвовать ленты из самых разных стран
Туристов предупредили об опасности
Во время акции было собрано более 80 мешков бытового мусора
Победители будут награждаться денежными призами, подарками, медалями, грамотами
В конце 80-х годов он начал выращивать в республике арбузы, а после – и различные овощи
Вход на их территорию может стать платным
Для участников проведут лекции и викторины