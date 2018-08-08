Южный Урал собирает помощь Забайкалью

Акция по сбору помощи жителям пострадавших районов Забайкальского края была объявлена 24 июля



Собрано более 1 тонны продуктов питания, среди которых крупы, макаронные изделия, сахар, мука, консервы, а также рюкзаки, канцелярские наборы для школьников и теплые вещи, сообщает официальный сайт правительства Челябинской области.



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