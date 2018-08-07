Молодые люди приезжают из разных городов России
Особой популярностью берега Байкала пользуются не только среди молодожёнов Иркутской области, в Листвянку едут пары из Москвы, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калининграда. Более 200 пар зарегистрировали брак с начала года в Листвянке.
Так, 7 августа в помещении Центрального отдела ЗАГС по Иркутску, расположенного в посёлке Листвянка, скрепили брачный союз молодые люди из Омска. Евгений и Марина рассказали, что никогда до этого не были на Байкале.
- Здесь очень красивая природа, у нас в Омске нет таких гор, озера. А от Байкала ещё и сильнейшая энергетика. Мы очень хотели, чтобы свадьба у нас была необычная и это получилось, - поделились молодожёны.
Познакомились они 2 года назад на дне рождении у общей знакомой. Пара пообещала, что каждые пять лет будет приезжать на берега священного озера и вспоминать этот счастливый день.
Документы на регистрацию брака молодожёны подали через Единый портал государственный услуг. Это делает процедуру комфортнее и самое главное - значительно сокращает время.
С начала года 200 пар зарегистрировали брак на Байкале
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Многие крупы не соответствовали требованиям ГОСТов
Специалисты исследовали 114 проб водных биоресурсов
В сентябре поступит оборудование для детей с ограниченными возможностями
Молодые люди приезжают из разных городов России
Во время движения трамвая горожане могут узнать интересные факты из истории Октябрьского района
Также она привезла с турнира и бронзовую медаль
В состязаниях приняли участие 140 человек
Там будут проводится игры и репетиции команд
Читателям покажут новые произведения бурятских авторов
На экспозиции горожане смогут посмотреть на гобелены Мэдэгмы Дандарон
Самые же здоровые дети в стране живут в Чечне
Они посетили 6 медицинских организаций Бурятии
Холодной воды в квартирах горожан не будет с 9:00 до 13:00 8 августа
В прошлом году был проведён торжественный ритуал закладки священного сосуда под здание будущего храма
Об этом их попросил житель села Орлик