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С начала года 200 пар зарегистрировали брак на Байкале

С начала года 200 пар зарегистрировали брак на Байкале
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодые люди приезжают из разных городов России

Особой популярностью берега Байкала пользуются не только среди молодожёнов Иркутской области, в Листвянку едут пары из Москвы, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калининграда. Более 200 пар зарегистрировали брак с начала года в Листвянке.

Так, 7 августа в помещении Центрального отдела ЗАГС по Иркутску, расположенного в посёлке Листвянка, скрепили брачный союз молодые люди из Омска. Евгений и Марина рассказали, что никогда до этого не были на Байкале.

- Здесь очень красивая природа, у нас в Омске нет таких гор, озера. А от Байкала ещё и сильнейшая энергетика. Мы очень хотели, чтобы свадьба у нас была необычная и это получилось, - поделились молодожёны.

Познакомились они 2 года назад на дне рождении у общей знакомой. Пара пообещала, что каждые пять лет будет приезжать на берега священного озера и вспоминать этот счастливый день.

Документы на регистрацию брака молодожёны подали через Единый портал государственный услуг. Это делает процедуру комфортнее и самое главное - значительно сокращает время.
брак Байкал
 
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