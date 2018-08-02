В Иркутской области лжеминёра больницы оштрафовали на 5 тысяч

Больницу пришлось эвакуировать ночью



Жителя города Саянск признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Мужчина сообщил о взрывном устройстве в Саянской городской больнице. Ночью полицейские и пожарные срочно выехали на объект, из больницы эвакуировали людей, медучреждение было оцеплено, привлечены взрывотехники и специальные автотранспортные средства МЧС.



Ущерб ФКУ «5 отряд ФПС МЧС по Иркутской области» и МО МВД России «Зиминский» был оценён в размере более 5 тыс. рублей. Заплатить эту сумму придётся лжеминёру.

