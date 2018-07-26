Бурятские борцы примут участие в чемпионате России

В соревнованиях будут участвовать 11 человек из республики
С 3 по 5 августа в городе Одинцово Московской области пройдёт чемпионат России по вольной борьбе. 2 августа состоится приезд делегаций, мандатная комиссия, совещание тренеров и представителей команд, а также жеребьёвка первого дня соревнований.
Соревнования в весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг пройдут 3-4 августа; до 61, 70, 79, 92 и 125 кг — 4-5 августа.
В состязаниях примут участие 11 бурятских борцов. Это Александр Богомоев, Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов, Даша Шарастепанов, Алексей Боровицкий, Арсалан Будажапов, Жаргал Дамдинов, Алдар Бальжинимаев, Булат Баясхолонов, Эрдэм Будажанаев и Алексей Сабидаев.
От Иркутской области здесь будут соревноваться спортсмены Юрий Иванов, Алдар Хамаев, сообщается в группе «Борцы Бурятии».
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