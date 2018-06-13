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Улан-удэнка стала вице-чемпионкой Европы по боксу

Улан-удэнка стала вице-чемпионкой Европы по боксу
Общество,  Фото:страница Кристины Ткачёвой
Две бурятские спортсменки ярко выступили на чемпионате Европы

Кристина Ткачёва из Бурятии завоевала серебро чемпионата Европы по боксу, который завершился в болгарской Софии. Девушка, выступающая в весовой категории 81 кг, уступила в финале опытной итальянке Флавии Северин. Для Кристины этот чемпионат Европы стал первым в спортивной карьере.

Кристина начала выступление на чемпионате сразу с финала. По жеребьёвке ей досталось два боя, а в полуфинале соперница из-за травмы снялась с чемпионате.

- Это был первый бой для российской спортсменки на турнире - и сразу же решающий в борьбе за золото. Обе спортсменки начали активно по очереди атаковать, прощупывая слабые места друг друга. Ткачёва взяла на себя инициативу и стала поддавливать соперницу-левшу, потихоньку наступая и закручивая влево. Во втором раунде Кристина начала работать более комбинационно, короткими сериями попадая точно по сопернице. В заключительной трёхминутке активно начала отвечать соперница, чувствуя, что по итогам первых двух раундов уступает в активности и точности. И, очевидно, это стало решающим моментом для судей. Единогласным решением победила итальянка, - описывает поединок федерация бокса России.

Эмоциональный четвертьфинал

На чемпионате Европы выступала ещё одна представительница Бурятии Дарима Сандакова (75 кг).

Первый бой на она провела с турчанкой Бусеназ Сурменели, одержала победу раздельным решением судей. За выход в полуфинал она боксировала с попавшей туда напрямую серьёзной соперницей - Нушкой Фонтийн из Нидерландов. Этот поединок федерация бокса России описывает следующим образом:

«Приз зрительских симпатий за самый яркий бой вечера, без сомнения, заслужила Дарима Сандакова. Она потерпела поражение единогласием судей, однако очень достойно сражалась с более опытной и титулованной спортсменкой, которая, к тому же, превосходила ее габаритами. Очень удачно в исполнении Сандаковой проходили удары справа, она нащупала слабое место голландки и старалась попадать. Для победы, возможно, не хватило опыта, но этот бой был однозначно самым запомнившимся и эмоциональным в этот вечер».

Всего сборная команда России по боксу среди женщин завоевала 9 медалей чемпионата Европы - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Золото завоевали Екатерина Пальцева (48 кг), Светлана Солуянова (51 кг), Мария Уракова (81 кг). Серебро у Дарьи Абрамовой (57 кг), Анастасии Беляковой (60 кг), Ярославы Якушиной (69 кг), Кристины Ткачёвой (+81 кг). Бронза у Виктории Кулешовой (54 кг) и Екатерины Дынник (64 кг).

Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года Кристина Ткачёва и Дарима Сандакова одержали победы на домашнем чемпионате России, который впервые проходил в Улан-Удэ.

Ткачёва громко заявила о себе в прошлом году, одержав победу на первенстве мира.





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