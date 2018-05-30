В Улан-Удэ в «Малышке» прошёл День здоровья

В гости к детям пришёл именитый спортсмен Бурятии Владимир Максимов
Традиционная декада здоровья в «Малышке» завершилась Днём здоровья и открыла летний сезон. До этого праздника в группах прошли занятия на тему гигиены «Мойдодыр». В рамках декады волонтёры и коллектив учреждения обновили прогулочные площадки. Старшие воспитанники центра также приняли участие в акции «Раскрась «Малышок».
На самом мероприятии дети приняли участие в эстафете. В День здоровья в гости к ребятам пришёл многократный чемпион России и Европы, трехкратный чемпион мира по ушу Владимир Максимов. Он рассказал ребятам о своей жизни, о том, как шёл к победам, о своём тренере – наставнике, сообщает пресс-служба центра.
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