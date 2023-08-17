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Предприятия Бурятии заняли 13 призовых мест на окружном этапе конкурса «Экспортёр года»

Предприятия Бурятии заняли 13 призовых мест на окружном этапе конкурса «Экспортёр года»
Экономика, 
Финал премии пройдёт в октябре

Предприниматели Бурятии заняли 13 призовых мест на окружном этапе конкурса «Экспортёр года», сообщило минэкономики республики.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых, неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Конкурсная комиссия всероссийской премии «Экспортёр года» определила победителей в Дальневосточном федеральном округе.

Лидерами округа по экспорту стали Республика Бурятия, Приморский край и Хабаровский край. Компании из этих регионов заняли больше всего призовых мест: 13, 11 и 9 соответственно.

- Из-за санкционного давления наш бизнес прошёл проверку на прочность. И показал, что, несмотря на искусственно создаваемые сложности со стороны недружественных стран, российская продукция по-настоящему качественная, надежная и конкурентоспособная. Успехи бурятских компаний, вошедших в число лучших экспортёров в Дальневосточном федеральном округе — яркое тому подтверждение. Уверен, истории призеров «Экспортёра года» вдохновят других предпринимателей на новые свершения не только внутри России, но и на внешних рынках, — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Победители окружного этапа поборются за звание лучших на всероссийском конкурсе, итоги которого будут подведены в октябре этого года.

Конкурс проводится с 2019 года. 
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