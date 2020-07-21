В пяти частных детских садах ранее были выявлены санитарные нарушения
В Бурятии субсидии частным детским садам будут назначаться только при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм. Об этом сообщили сегодня в правительстве республики.
Перечень требований к участникам программы господдержки частных детсадов дополнен решением оперштаба 20 июля. Новым условием для владельцев частных садиков станет условие соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм. Требование введено из-за нарушений во время пандемии коронавируса, выявленных в ходе внеплановых проверок.
- Продолжаются контрольные мероприятия в дежурных группах детских дошкольных учреждений Улан-Удэ. На сегодня, по нарастающему итогу, в шести учреждениях дошкольного образования зарегистрировано шесть случаев COVID-19. Своевременно проведенные противоэпидемические мероприятия позволили не допустить дальнейшего распространения инфекции. Необходимо отметить, что в пяти частных детских садах – это группы по присмотру за детьми - установлены нарушения санитарного законодательства. В группах по присмотру и уходу за детьми «Лёвушка», «Ступеньки», «Орлёнок», «Карапузики», «Карамелька» не организовано анкетирование родителей не ранее чем за три дня до приема. Прием детей частично осуществлялся без медицинских заключений, отсутствовали журналы регистрации термометрии работников, на момент обследования персонал работал без средств индивидуальной защиты. По установленным нарушениям возбуждены административные производства, - сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
Постановлениями правительства Бурятии утверждены субсидии частным детским садам. Общая сумма субсидии на одного ребёнка составляет 10 тысяч рублей. На 2020 год на эти цели предусмотрено 167 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 21 июля в Бурятии зарегистрировано 3767 случаев заражения COVID-19 (+38 за сутки).
В Бурятии частные детсады лишат субсидий за антиковидные нарушения
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