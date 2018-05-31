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В Бурятии оштрафовали кафе за свинину без документов

В Бурятии оштрафовали кафе за свинину без документов
Бизнес,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
В заведении нашли 27 кг мяса

В рамках профилактики африканской чумы свиней проведена внеплановая проверка в отношении ИП Шлыкова, осуществляющей деятельность в сфере общественного питания в Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии.

В ходе проверки кафе установлен факт хранения 16,6 килограмма свинины и 9,9 килограмма свиной печени без ветеринарных сопроводительных документов. Определить качество такой продукции не представляется возможным.

Это является нарушением п. 3 «Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов». Согласно российскому законодательству оформление ветеринарных сопроводительных документов должно осуществляться при производстве партии подконтрольного товара, перемещении (перевозке) подконтрольного товара и при переходе права собственности на подконтрольный товар.



В отношении ИП Шлыкова возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ с наложением штрафа. Продукция была изначально оставлена индивидуальному предпринимателю на ответственное хранение до предъявления соответствующих документов.

На данный момент ветеринарные сопроводительные документы бизнесменом предоставлены, мясо отправлено на переработку, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
 
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