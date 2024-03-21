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Водителю «Хивуса», сбившему на Байкале туриста на коньках, вынесли приговор

Водителю «Хивуса», сбившему на Байкале туриста на коньках, вынесли приговор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему назначили ограничение свободы

В Иркутской области осудили водителя судна на воздушной подушке «Хивус», который на льду Байкала наехал на мужчину на коньках.

Произошло это в феврале 2023 года, когда водитель судна на воздушной подушке катал туристов по льду озера Байкал. В районе посёлка Листвянка он сбил туриста, катавшегося на коньках.

С открытым переломом руки и открытой черепно-мозговой травмой потерпевшего доставили в больницу Иркутска. Такие телесные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью.

«Мировой судьёй судебного участка № 62 Иркутского района подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы», - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Приговор вступил в законную силу.
Байкал ДТП туристы

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