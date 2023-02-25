Мужчину с травмами доставили в иркутскую больницу
Вблизи посёлка Листвянка на льду Байкала судно особой конструкции «Хивус» наехало на мужчину, который катался на коньках. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
- Происшествие случилось на накатанной дороге, по которой суда на воздушной подушке возили туристов. С открытым переломом руки и открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу города Иркутска, - отметили в МЧС.
Обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.
На Байкале «Хивус» наехал на катавшегося на коньках мужчину
Происшествия, Фото:
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