На Байкале «Хивус» наехал на катавшегося на коньках мужчину

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину с травмами доставили в иркутскую больницу



Вблизи посёлка Листвянка на льду Байкала судно особой конструкции «Хивус» наехало на мужчину, который катался на коньках. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



- Происшествие случилось на накатанной дороге, по которой суда на воздушной подушке возили туристов. С открытым переломом руки и открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу города Иркутска, - отметили в МЧС.



Обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.

