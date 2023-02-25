25 февраля

24 февраля

Популярное

На Байкале «Хивус» наехал на катавшегося на коньках мужчину

На Байкале «Хивус» наехал на катавшегося на коньках мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчину с травмами доставили в иркутскую больницу

Вблизи посёлка Листвянка на льду Байкала судно особой конструкции «Хивус» наехало на мужчину, который катался на коньках. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Происшествие случилось на накатанной дороге, по которой суда на воздушной подушке возили туристов. С открытым переломом руки и открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу города Иркутска, - отметили в МЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.
Байкал коньки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Спасатели эвакуировали со льда Байкала потерявшуюся иркутянку
Спасатели эвакуировали со льда Байкала потерявшуюся иркутянку
Происшествия, 25.02.2023
 Девушка пешком хотела дойти со станции Танхой до Листвянки
На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека
На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека
Происшествия, 25.02.2023
По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки
Жительница Бурятии, покупая поддельные права, попалась мошенникам
Жительница Бурятии, покупая поддельные права, попалась мошенникам
Происшествия, 25.02.2023
Женщина заявила в полицию на аферистов, и сама оказалась на скамье подсудимых 
В массовом ДТП в Иркутске пострадали три человека
В массовом ДТП в Иркутске пострадали три человека
Происшествия, 25.02.2023
Автоавария случилась в Свердловском округе  
Жителя Бурятии отправили в колонию за удар ножом в спину
Жителя Бурятии отправили в колонию за удар ножом в спину
Происшествия, 25.02.2023
Молодой человек пытался списать вину на гвоздь 
В Бурятии потушили пожары в двух в жилых домах
В Бурятии потушили пожары в двух в жилых домах
Происшествия, 25.02.2023
Возгорания произошли в разных районах
Столкновением иномарки с «Мариной» в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Столкновением иномарки с «Мариной» в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Происшествия, 24.02.2023
В надзорном ведомстве назвали виновного в ДТП на льду Байкала
В Бурятии мужчина обгорел на пожаре
В Бурятии мужчина обгорел на пожаре
Происшествия, 24.02.2023
Сельчанина спасли из огня проезжавшие мимо люди
В районе Бурятии полицейский устроил смертельное ДТП
В районе Бурятии полицейский устроил смертельное ДТП
Происшествия, 24.02.2023
В страшной аварии погибли три человека, ещё двое получили травмы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^