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В столице Бурятии дорогу оцепляли из-за страйкбольной гранаты

В столице Бурятии дорогу оцепляли из-за страйкбольной гранаты
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Её приняли за настоящую

Этот инцидент произошёл утром 20 августа в столице Бурятии. В сотых кварталах нашли некий подозрительный предмет. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» сообщили, что дорогу там перекрыли.

Как выяснилось, причиной стало имитационное взрывное устройство, которое применяется в игре страйкбол.
 
- Утром на перекрёстке в 102 квартале в Октябрьском районе обнаружили подозрительный предмет, конструктивно схожий с гранатой. На месте представители правоохранительных органов и экстренных служб организовали оцепление прилегающей территории, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии осмотрели находку и установили, что это страйкбольная граната, которая не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности для жизни и здоровья 
граната Росгвардия

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