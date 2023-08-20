В столице Бурятии дорогу оцепляли из-за страйкбольной гранаты



Этот инцидент произошёл утром 20 августа в столице Бурятии. В сотых кварталах нашли некий подозрительный предмет. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» сообщили, что дорогу там перекрыли.



Как выяснилось, причиной стало имитационное взрывное устройство, которое применяется в игре страйкбол.



- Утром на перекрёстке в 102 квартале в Октябрьском районе обнаружили подозрительный предмет, конструктивно схожий с гранатой. На месте представители правоохранительных органов и экстренных служб организовали оцепление прилегающей территории, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.



Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии осмотрели находку и установили, что это страйкбольная граната, которая не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности для жизни и здоровья

