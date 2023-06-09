Руководитель компании отделался не очень большим штрафом
В Баунтовском районе Бурятии перед судом предстал 31-летний руководитель золотодобывающей компании. Он признан виновным в загрязнении вод, повлекшем причинение существенного вреда водным биоресурсам, сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.
- Нарушение выявили сотрудники местной прокуратуры во взаимодействии с представителями Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства в ходе проверки в сентябре 2022 года. Полицейские возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 Уголовного кодекса, - говорится в сообщении.
Так, дознаватели выяснили, что летом 2022 года золотодобывающая компаниея в русле реки Гулакит, расположенной в 140 километрах от села Багдарин, незаконно раскопала карьер. При этом была построена дамба, на участке организованы обводные каналы. После в поисках золота тяжёлая строительная техника сняла верхний слой земли.
В результате противоправных действий причинен вред водным биоресурсам и среде их обитания. А именно, загрязнена вода в водоёме, нарушены пути миграции рыб, на месте карьера уничтожены водоросли.
Руководитель организации признал свою вину. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии золотодобывающая компания сильно загрязнила реку
Происшествия, Фото:
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