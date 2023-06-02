В колонию в Иркутской области пытались доставить наркотики в мочалке

Происшествия, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Внутри мочалки спрятали пять свёртков



В исправительную колонию №25 в городе Вихоревка Иркутской области пытались доставить наркотики.



«Запрещёнку» обнаружили во время проверки передачи для осуждённого. В мочалке были обнаружены пять свёртков с наркотическим веществом.



На место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

