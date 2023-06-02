Внутри мочалки спрятали пять свёртков
В исправительную колонию №25 в городе Вихоревка Иркутской области пытались доставить наркотики.
«Запрещёнку» обнаружили во время проверки передачи для осуждённого. В мочалке были обнаружены пять свёртков с наркотическим веществом.
На место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.
В колонию в Иркутской области пытались доставить наркотики в мочалке
Происшествия, Фото:
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