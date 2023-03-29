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В Чите 14-летний мальчик сломал обе ноги, выпав из окна

В Чите 14-летний мальчик сломал обе ноги, выпав из окна
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверку начали следователи

В Чите 14-летний учащийся выпал из окна кабинета на втором этаже в одной из местных школ. Инцидент произошёл 28 марта около 16:00.

По предварительной информации, в результате несчастного случая мальчик получил переломы ног и был госпитализирован.

Следователи проводят доследственную проверку.

- Следователи осмотрели место происшествия, побеседовали с преподавателями и руководством школы. Будут опрошены подросток и его родители, одноклассники, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
падение несчастный случай

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