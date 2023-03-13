В Бурятии за неделю выявили 17 незаконных рубок

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Материалы переданы в полицию



За прошедшую неделю сотрудники лесничеств в Бурятии провели 206 патрулирований. Выявлено восемь незаконных рубок, по которым возбуждены уголовные дела.



- В Еравнинском, Иволгинском и Селенгинском районах Бурятии выявлено по два случая незаконной заготовки древесины. По одному случаю выявлено в Бичурском и Заиграевском районах. Из восьми случаев нарушения лесного законодательства все нарушители были установлены. Объём незаконно заготовленной древесины составил 59,394 кубометров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Помимо этого, выявлено девять случаев нарушений лесного законодательства по статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев». Все нарушители были установлены. По два случая выявлены в Кабанском и Селенгинском районе. В Иволгинском, Кижингинском, Еравнинском, Хоринском и Заиграевском районах выявлено по одному случаю незаконной заготовки древесины. Объём незаконно заготовленной древесины в этих случаях составил 21,65 кубометра.



По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД.



Обо всех нарушениях в лесу жителей просят сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.

