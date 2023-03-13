13 марта

12 марта

Популярное

В Бурятии за неделю выявили 17 незаконных рубок

В Бурятии за неделю выявили 17 незаконных рубок
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Материалы переданы в полицию

За прошедшую неделю сотрудники лесничеств в Бурятии провели 206 патрулирований. Выявлено восемь незаконных рубок, по которым возбуждены уголовные дела.

- В Еравнинском, Иволгинском и Селенгинском районах Бурятии выявлено по два случая незаконной заготовки древесины. По одному случаю выявлено в Бичурском и Заиграевском районах. Из восьми случаев нарушения лесного законодательства все нарушители были установлены. Объём незаконно заготовленной древесины составил 59,394 кубометров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Помимо этого, выявлено девять случаев нарушений лесного законодательства по статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев». Все нарушители были установлены. По два случая выявлены в Кабанском и Селенгинском районе. В Иволгинском, Кижингинском, Еравнинском, Хоринском и Заиграевском районах выявлено по одному случаю незаконной заготовки древесины. Объём незаконно заготовленной древесины в этих случаях составил 21,65 кубометра.

По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД.

Обо всех нарушениях в лесу жителей просят сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.
незаконная рубка черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Дальнем Востоке начался пожароопасный сезон
На Дальнем Востоке начался пожароопасный сезон
Происшествия, 13.03.2023
Уже произошло шесть лесных пожаров на площади 100 га
В Бурятии три человека погибли при невыясненных обстоятельствах
В Бурятии три человека погибли при невыясненных обстоятельствах
Происшествия, 13.03.2023
Ещё одна женщина доставлена в больницу с отравлением
В микрорайоне Читы заметили медведя
В микрорайоне Читы заметили медведя
Происшествия, 13.03.2023
Жителей попросили ограничить выход в лес
В Улан-Удэ убийца подпирал дверь трупом
В Улан-Удэ убийца подпирал дверь трупом
Происшествия, 13.03.2023
Из-за этого владелица квартиры не могла выйти в подъезд
Забайкалец устроил пожар на кладбище
Забайкалец устроил пожар на кладбище
Происшествия, 13.03.2023
Мужчина хотел разогреть землю перед тем, как копать могилу
На Байкале автомобили проваливаются в трещины
На Байкале автомобили проваливаются в трещины
Происшествия, 13.03.2023
Иномарки застревают и передними, и задними колёсами
В Шелехове вор выкатил из супермаркета тележку с алкоголем
В Шелехове вор выкатил из супермаркета тележку с алкоголем
Происшествия, 13.03.2023
Дерзких преступников разыскивает полиция
В Бурятии ищут сбежавшего виновника смертельного ДТП
В Бурятии ищут сбежавшего виновника смертельного ДТП
Происшествия, 13.03.2023
Автомобилист бросил пешехода умирать на дороге
Улан-удэнец сбежал с чужим кошельком
Улан-удэнец сбежал с чужим кошельком
Происшествия, 13.03.2023
Владелец кошелька сам отдал его незнакомцу
Пожилой братчанин пытался зарезать свою сожительницу
Пожилой братчанин пытался зарезать свою сожительницу
Происшествия, 13.03.2023
Пожилая женщина получила множество ударов ножом в грудь
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, 13.03.2023
Пострадавшую доставили в больницу
В Улан-Удэ поймали похитителя виски и бурбона
В Улан-Удэ поймали похитителя виски и бурбона
Происшествия, 13.03.2023
Вора поймали, когда он вновь пришёл в магазин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^