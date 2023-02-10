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В Иркутске автомобилист сбил на «зебре» женщину с 7-летним ребёнком

В Иркутске автомобилист сбил на «зебре» женщину с 7-летним ребёнком
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Инцидент произошёл недалеко от остановки

Днём 9 февраля в Иркутске произошёл наезд на двух пешеходов. Недалеко от автобусной остановки «Пионерская» под колёса автомобиля попали 33-летняя женщина и 7-летний ребёнок.

- По предварительной информации, 48-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara двигался по улице Розы Люксембург, где допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП ребёнок с переломом ноги и женщина с различными травмами доставлены в больницу.

Госинспекторы ГИБДД устанавливают все причины и условия произошедшего.

ДТП

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