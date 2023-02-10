Инцидент произошёл недалеко от остановки
Днём 9 февраля в Иркутске произошёл наезд на двух пешеходов. Недалеко от автобусной остановки «Пионерская» под колёса автомобиля попали 33-летняя женщина и 7-летний ребёнок.
- По предварительной информации, 48-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara двигался по улице Розы Люксембург, где допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП ребёнок с переломом ноги и женщина с различными травмами доставлены в больницу.
Госинспекторы ГИБДД устанавливают все причины и условия произошедшего.
В Иркутске автомобилист сбил на «зебре» женщину с 7-летним ребёнком
Происшествия, Фото:
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