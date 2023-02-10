В Иркутске автомобилист сбил на «зебре» женщину с 7-летним ребёнком

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инцидент произошёл недалеко от остановки



Днём 9 февраля в Иркутске произошёл наезд на двух пешеходов. Недалеко от автобусной остановки «Пионерская» под колёса автомобиля попали 33-летняя женщина и 7-летний ребёнок.



- По предварительной информации, 48-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara двигался по улице Розы Люксембург, где допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате ДТП ребёнок с переломом ноги и женщина с различными травмами доставлены в больницу.



Госинспекторы ГИБДД устанавливают все причины и условия произошедшего.



