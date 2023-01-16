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В Бурятии хозяин собак-убийц предстанет перед судом

В Бурятии хозяин собак-убийц предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Агрессивные псы загрызли родственницу обвиняемого

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Иволгинского района, чьи собаки насмерть загрызли женщину. Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщал «Байкал-Daily», обвиняемый проживал в селе Хойтобэе и во дворе своего дома содержал трёх крупных беспородных собак, две из которых находились в вольере, третья - на цепи. Однако из-за плохого запора на двери вольера и ненадёжных звеньев цепи собаки неоднократно срывались и свободно гуляли по двору. При этом они отличались агрессивным поведением, опасным для окружающих.

20 октября 2022 года в гости к обвиняемому приехала 64-летняя родственница. Животные агрессивно реагировали на гостью но, несмотря на это, хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить женщину от их нападения. 23 октября ночью она вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера и с цепи, напали на неё и загрызли до смерти. Женщина скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 

Отметим, максимальное наказание, которое грозит мужчине, - два года лишения свободы.

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