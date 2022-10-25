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В Бурятии три собаки насмерть загрызли женщину

В Бурятии три собаки насмерть загрызли женщину
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Собаки вырвались из вольера и напали на беззащитную пенсионерку

Три агрессивные хозяйские собаки насмерть загрызли женщину в пригородном селе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии.

Трагедия произошла 23 октября. Погибшей было 64 года, она приехала в гости к своим родственникам.

По данным следствия, 20 октября женщина приехала в Хойтобэе в гости к пожилой родственнице, живущей вместе с сыном. Мужчина во дворе их дома в вольере содержал трёх беспородных крупных собак. Животные агрессивно реагировали на гостью, но, несмотря на это, хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить женщину от их нападения.

23 октября ночью она вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера, напали на неё и буквально разорвали. Пенсионерка погибла от множества ран во дворе. Её тело хозяева обнаружили под утро.


Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», похожая трагедия произошла в апреле 2021 года в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района. Собаки насмерть загрызли 80-летнюю пенсионерку. Те собаки тоже были хозяйскими, и хозяин также беспечно относился к их содержанию. Владельцу животных суд назначил достаточно мягкое наказание в виде ограничения свободы
смерть собаки

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