В Бурятии 41-летний автомобилист врезался в забор

В аварии пострадал пассажир иномарки





ДТП с пострадавшим случилось в первый день нового года в Закаменском районе. В 17:00 41-летний водитель автомобиля Toyota Probox ехал по улице Лесная в селе Санага и не справился с управлением.Мужчина совершил наезд на препятствие – забор. В аварии пострадал 41-летний пассажир машины. Его увезли в больницу с многочисленными травмами лица и головы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.