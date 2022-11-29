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На пожарах в Иркутской области погибли четыре человека

На пожарах в Иркутской области погибли четыре человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Одной из погибших было 93 года

28 ноября и утром 29 ноября на пожарах в Иркутской области погибли четыре человека. Число возгораний резко выросло из-за морозов, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Неисправность печного отопления стала причиной пожара в жилом доме в микрорайоне Китой в Ангарске. Там обнаружили тела двух мужчин 57 и 59 лет. Открытое горение было ликвидировано в течение 12 минут. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в многоквартирном пятиэтажном доме в микрорайоне Угольщиков в городе Тулун. В ходе тушения пожара в комнате на диване без признаков жизни был обнаружен 44-летний мужчина. В соседней комнате на полу найдена 66-летняя женщина, которая была госпитализирована.

В селе Баклаши Шелеховского района бдительные соседи успели спасти 71-летнего мужчину. Заметив задымление в соседнем доме, они выломали входную дверь веранды, где на полу обнаружили хозяина дома. Его передали врачам скорой помощи.

На момент прибытия пожарных из-под кровли шёл густой дым, наблюдалось открытое горение. Существовала угроза распространения огня на соседние дома. Местные жители сообщили, что в доме находится ещё и пожилая женщина. Звеном газодымозащитной службы в дальней комнате в кровати была обнаружена без признаков жизни 93-летняя пенсионерка.

На месте пожара работают дознаватели МЧС. 
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