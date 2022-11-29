На пожарах в Иркутской области погибли четыре человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Одной из погибших было 93 года



28 ноября и утром 29 ноября на пожарах в Иркутской области погибли четыре человека. Число возгораний резко выросло из-за морозов, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.



Неисправность печного отопления стала причиной пожара в жилом доме в микрорайоне Китой в Ангарске. Там обнаружили тела двух мужчин 57 и 59 лет. Открытое горение было ликвидировано в течение 12 минут. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров.



Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в многоквартирном пятиэтажном доме в микрорайоне Угольщиков в городе Тулун. В ходе тушения пожара в комнате на диване без признаков жизни был обнаружен 44-летний мужчина. В соседней комнате на полу найдена 66-летняя женщина, которая была госпитализирована.



В селе Баклаши Шелеховского района бдительные соседи успели спасти 71-летнего мужчину. Заметив задымление в соседнем доме, они выломали входную дверь веранды, где на полу обнаружили хозяина дома. Его передали врачам скорой помощи.



На момент прибытия пожарных из-под кровли шёл густой дым, наблюдалось открытое горение. Существовала угроза распространения огня на соседние дома. Местные жители сообщили, что в доме находится ещё и пожилая женщина. Звеном газодымозащитной службы в дальней комнате в кровати была обнаружена без признаков жизни 93-летняя пенсионерка.



На месте пожара работают дознаватели МЧС.

