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В Улан-Удэ 17-летний подросток на машине сбил девушку

В Улан-Удэ 17-летний подросток на машине сбил девушку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Парня ранее уже задерживали за вождение в нетрезвом виде

Вчера вечером, 15 ноября, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. За рулём автомобиля «Тойота Корона Премио», который сбил 19-летнюю девушку, находился 17-летний юноша.

- 17-летний водитель автомобиля, не имеющий прав управления транспортом, следуя по улице Братской, совершил наезд на девушку 2003 года рождения. В результате ДТП студентка получила травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи была отпущена домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

За передачу прав управления лицу, не имеющему соответствующего права, к административной ответственности привлечена мать парня.

Молодого человека ранее уже задерживали сотрудники ГИБДД за вождение в нетрезвом виде.

Это уже 215-й наезд на пешехода в Бурятии с начала года. За это время 22 человека погибли, 206 получили травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 14 ноября в Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов сбили 24-летнюю девушку, переходившую дорогу по «зебре».

13 ноября в Тарбагатайском районе на федеральной трассе «Байкал» была насмерть сбита 66-летняя женщина. ДТП произошло вечером на неосвещённом участке дороги.

12 ноября на улице Ключевская в Улан-Удэ под колёса «Хонды Торнео» попал пьяный мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте.

9 ноября в селе Тамир Кяхтинского района водитель «Субару Форестер» сбил 13-летнего мальчика.

6 ноября в Кяхтинском районе был насмерть сбит 50-летний пешеход.

1 ноября в 112 микрорайоне Улан-Удэ 78-летнюю пенсионерку сбили прямо на «зебре».


ДТП

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