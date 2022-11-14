В Бурятии погибли пассажир «Тойоты» и пешеход

В воскресенье, 13 ноября, в Бурятии произошло два смертельных ДТП, о них сообщили в УГИБДД по республике.
Вечером в Кяхтинском районе съехала с дороги опрокинулась «Тойота Королла», которой управлял 48-летний водитель. Автомобиль ехал в сторону села Хоронхой.
Водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Ещё один пассажир скончался на месте происшествия. Погибшему был 61 год.
Второе смертельное ДТП произошло около 19 часов в Тарбагатайском районе на федеральной трассе «Байкал». Вблизи села Бурнашево на неосвещенном участке дороги 44-летний водитель автомобиля «Тойота Фортунер» сбил местную жительницу. 66-летняя женщина получила смертельную травму.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельные ДТП были зарегистрированы также в выходные, 5 и 6 ноября. В Прибайкальском районе в столкновении двух автомобилей погибли взрослые водитель и пассажир одного из них, а также 10-летний пассажир из второго авто. В Кяхтинском районе на неосвещённом участке дороги вечером был насмерть сбит 50-летний пешеход.