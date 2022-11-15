В Улан-Удэ 20-летний водитель «Тойоты» сбил девушку





Вечером 14 ноября в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. На проспекте Автомобилистов сбили 24-летнюю девушку, переходившую дорогу по «зебре».- 20-летний водитель автомобиля «Тойота Витц», следуя по проспекту Автомобилистов, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девушку 1998 года рождения. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.