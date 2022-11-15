В Улан-Удэ 20-летний водитель «Тойоты» сбил девушку

Вечером 14 ноября в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. На проспекте Автомобилистов сбили 24-летнюю девушку, переходившую дорогу по «зебре».
- 20-летний водитель автомобиля «Тойота Витц», следуя по проспекту Автомобилистов, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девушку 1998 года рождения. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Это уже 214-й наезд на пешехода в Бурятии с начала года. За это время 22 человека погибли, 205 получили травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 13 ноября, в Тарбагатайском районе на федеральной трассе «Байкал» была насмерть сбита 66-летняя женщина. ДТП произошло вечером на неосвещённом участке дороги.
12 ноября на улице Ключевская в Улан-Удэ под колёса «Хонды Торнео» попал пьяный мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте.
9 ноября в селе Тамир Кяхтинского района водитель «Субару Форестер» сбил 13-летнего мальчика.
6 ноября в Кяхтинском районе был насмерть сбит 50-летний пешеход.
1 ноября в 112 микрорайоне Улан-Удэ 78-летнюю пенсионерку сбили прямо на «зебре».