15 ноября

14 ноября

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В Улан-Удэ 20-летний водитель «Тойоты» сбил девушку

В Улан-Удэ 20-летний водитель «Тойоты» сбил девушку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на проспекте Автомобилистов

Вечером 14 ноября в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. На проспекте Автомобилистов сбили 24-летнюю девушку, переходившую дорогу по «зебре».

- 20-летний водитель автомобиля «Тойота Витц», следуя по проспекту Автомобилистов, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девушку 1998 года рождения. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Это уже 214-й наезд на пешехода в Бурятии с начала года. За это время 22 человека погибли, 205 получили травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 13 ноября, в Тарбагатайском районе на федеральной трассе «Байкал» была насмерть сбита 66-летняя женщина. ДТП произошло вечером на неосвещённом участке дороги.

12 ноября на улице Ключевская в Улан-Удэ под колёса «Хонды Торнео» попал пьяный мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте.

9 ноября в селе Тамир Кяхтинского района водитель «Субару Форестер» сбил 13-летнего мальчика.

6 ноября в Кяхтинском районе был насмерть сбит 50-летний пешеход.

1 ноября в 112 микрорайоне Улан-Удэ 78-летнюю пенсионерку сбили прямо на «зебре».



ДТП

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