07 ноября

06 ноября

Популярное

В Бурятии насмерть сбили 50-летнего пешехода

В Бурятии насмерть сбили 50-летнего пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на неосвещённом участке дороги

В воскресенье вечером, 6 ноября, в Бурятии произошло смертельное ДТП. В Кяхтинском районе был насмерть сбит 50-летний пешеход.

- 45-летняя водитель автомобиля Hyundai Creta в 21 километре от города Кяхта на неосвещённом участке дороги совершила наезд на пешехода 1972 года рождения, шедшего во встречном направлении. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Отметим, пешеход находился в тёмное время суток вне населённого пункта без положенных светоотражающих элементов на одежде.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 5 ноября, смертельное ДТП, унёсшее жизни троих человек, произошло в Прибайкальском районе. В столкновении двух автомобилей погибли взрослые водитель и пассажир одного из них, а также 10-летний пассажир из второго авто.

31 октября в Селенгинском районе на федеральной трассе был насмерть сбит 39-летний мужчина.

30 октября в Еравнинском районе скончался водитель «Тойоты Краун», опрокинувший автомобиль.

В ночь с 29 на 30 октября на 99 км трассы Култук – Монды погиб водитель «Тойоты Королла». Его автомобиль столкнулся с «Форд Фокус».

28 октября в посёлке Гусиное Озеро Селенгинского района молодой мотоциклист погиб, врезавшись в электроопору.

10 октября в Иволгинском районе погиб 32-летний водитель опрокинувшейся «Тойоты Короны Премио». Установлено, что мужчина был пьян.

Ночью 10 октября на улице Блинова в Улан-Удэ произошло страшное смертельное ДТП. Перевернулся автомобиль «Хонда Аккорд», которым управлял пьяный водитель. Погибли четверо молодых людей.


ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии насмерть сбили 50-летнего пешехода
В Бурятии насмерть сбили 50-летнего пешехода
Происшествия, 07.11.2022
Наезд произошёл на неосвещённом участке дороги
В Забайкалье обвиняемый пытался пронести в СИЗО наркотики
В Забайкалье обвиняемый пытался пронести в СИЗО наркотики
Происшествия, 07.11.2022
Молодой человек спрятал свёрток ухищрённым способом
В Улан-Удэ «заминировали» три суда
В Улан-Удэ «заминировали» три суда
Происшествия, 07.11.2022
На месте работают сотрудники спецслужб
Двух жителей Бурятии осудили за кражу денег с банковской карты
Двух жителей Бурятии осудили за кражу денег с банковской карты
Происшествия, 07.11.2022
Мужчины рассчитывались найденной картой в магазине 
Жителя Иркутской области отправили в колонию за убийство и разбой
Жителя Иркутской области отправили в колонию за убийство и разбой
Происшествия, 07.11.2022
Молодой человек убил пенсионера и угрожал расправой его сожительнице
Житель Бурятии избил до смерти приятеля
Житель Бурятии избил до смерти приятеля
Происшествия, 06.11.2022
Мужчина сам сдался правоохранительным органам
В Улан-Удэ при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек
В Улан-Удэ при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек
Происшествия, 06.11.2022
Предварительная причина пожара – шалость детей с огнём
В Черемхове в столкновении «скорой» и легковушки пострадали люди
В Черемхове в столкновении «скорой» и легковушки пострадали люди
Происшествия, 06.11.2022
Травмы получили пассажиры иномарки, медицинские работники бригады скорой помощи и её водитель
На трассе в Бурятии в ДТП погибли двое взрослых и ребёнок
На трассе в Бурятии в ДТП погибли двое взрослых и ребёнок
Происшествия, 05.11.2022
Ещё четыре человека доставлены в больницу 
В Улан-Удэ потушили пожар в магазине
В Улан-Удэ потушили пожар в магазине
Происшествия, 05.11.2022
К счастью, никто не пострадал
Пьяный забайкалец в поезде зарезал пассажира
Пьяный забайкалец в поезде зарезал пассажира
Происшествия, 05.11.2022
Мужчина нанёс несколько ударов ножом 
В Бурятии из-за перекала печи сгорел дом
В Бурятии из-за перекала печи сгорел дом
Происшествия, 05.11.2022
О происшествии пожарным сообщили хозяева дома 
Жительницу Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского
Жительницу Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского
Происшествия, 05.11.2022
Женщина размахивала кулаками и повредила форменное обмундирование

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^