Наезд произошёл на неосвещённом участке дороги
В воскресенье вечером, 6 ноября, в Бурятии произошло смертельное ДТП. В Кяхтинском районе был насмерть сбит 50-летний пешеход.
- 45-летняя водитель автомобиля Hyundai Creta в 21 километре от города Кяхта на неосвещённом участке дороги совершила наезд на пешехода 1972 года рождения, шедшего во встречном направлении. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Отметим, пешеход находился в тёмное время суток вне населённого пункта без положенных светоотражающих элементов на одежде.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 5 ноября, смертельное ДТП, унёсшее жизни троих человек, произошло в Прибайкальском районе. В столкновении двух автомобилей погибли взрослые водитель и пассажир одного из них, а также 10-летний пассажир из второго авто.
31 октября в Селенгинском районе на федеральной трассе был насмерть сбит 39-летний мужчина.
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Ночью 10 октября на улице Блинова в Улан-Удэ произошло страшное смертельное ДТП. Перевернулся автомобиль «Хонда Аккорд», которым управлял пьяный водитель. Погибли четверо молодых людей.
В Бурятии насмерть сбили 50-летнего пешехода
Происшествия, Фото:
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